Nach den tödlichen Schüssen im US-Bundesstaat Indiana hat Präsident Biden erneut eine Verschärfung der Waffengesetze gefordert.

Zu viele Bürger stürben jeden einzelnen Tag durch Waffengewalt, sagte Biden an den Kongress gerichtet. Man dürfe diese Gewalt nicht akzeptieren und müsse handeln.



Gestern am späten Abend hatte ein Bewaffneter in einem Paketzentrum bei Indianapolis mindestens acht Menschen getötet und sich dann das Leben genommen. Das Motiv des Schützen ist unklar.



In den USA kommt es regelmäßig zu tödlichen Zwischenfällen mit Schusswaffen, die dort verhältnismäßig leicht zu kaufen sind. In den vergangenen Wochen wurden bei Attacken in Kalifornien, Colorado und Georgia mehr als 20 Menschen erschossen.

Diese Nachricht wurde am 16.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.