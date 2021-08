Die US-Regierung will Menschen aus Hongkong Schutz bieten, die sich in den Vereinigten Staaten aufhalten.

Präsident Biden unterzeichnete ein entsprechendes Memorandum. Es ermöglicht Hongkongern, für 18 Monate in den USA zu leben und zu arbeiten. Laut US-Heimatschutzministerium kommt dieser temporäre Schutz für Tausende Menschen infrage. Viele von ihnen fürchten Repressionen Chinas nach ihrer Rückkehr in die Heimat.



Der Erlass eines Sicherheitsgesetzes vor gut einem Jahr in der chinesischen Sonderverwaltungszone hatte weltweit Empörung ausgelöst. Es ermöglicht den Behörden, massiv gegen die Demokratiebewegung in Hongkong vorzugehen. Viele Oppositionsmitglieder haben sich aus Angst vor Strafverfolgung ins Ausland abgesetzt.

