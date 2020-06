Joe Biden hat auch die Vorwahlen um die demokratische Präsidentschaftskandidatur in den US-Staaten Georgia und West Virginia gewonnen.

Dies teilten die jeweiligen Behörden mit. Der Wahltag in Georgia wurde von Pannen begleitet: Wähler berichteten von langen Schlangen, kaputter Ausrüstung und nicht eingegangenen Briefwahlunterlagen. Wegen der Probleme verlängerten Wahllokale in mindestens neun Bezirken ihre Öffnungszeiten.



Biden hatte bereits vor den beiden Abstimmungen genügend Delegiertenstimmen gesammelt, um sich die Nominierung fürs Weiße Haus zu sichern. Formal wird er bei dem für August geplanten Parteitag seiner Demokraten zum Kandidaten gekürt. Derzeit führt Biden in Umfragen vor Präsident Trump. Dieser siegte erwartungsgemäß bei der Vorwahl der Republikaner in West Virginia.