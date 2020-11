Ungeachtet jüngster Erfolge für Herausforderer Biden ist der Ausgang der US-Präsidentschaftswahl weiter offen.

Herausforderer Biden gewann zuletzt den Bundesstaat Wisconsin. Weil er dort jedoch nur knapp vor Amtsinhaber Trump liegt, will dessen Team eine Neuauszählung der Stimmen erreichen. Für die Bundesstaaten Michigan und Pennsylvania beantragten die Republikaner ein vorläufiges Aussetzen der Auszählung. In Michigan lag der Kandidat der Demokraten zuletzt vor Trump. Dessen Wahlkampfmanager beklagte, dem Lager des Präsidenten werde kein ausreichender Zugang zu zahlreichen Auszählungsorten gewährt, um die Öffnung der Stimmzettel und den Auszählungsprozess zu verfolgen. Dies werde aber in Michigan gesetzlich garantiert. Auch mit Blick auf Pennsylvania sprach er von einem Mangel an Transparenz. Dort liegt derzeit zwar Trump in Führung. Allerdings wird erwartet, dass Biden durch die Auszählung der Briefwahlstimmen noch aufholen dürfte. Beide Seiten sammeln bereits Geld von Unterstützern, um notfalls vor Gericht um den Sieg zu kämpfen.

