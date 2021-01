Der künftige US-Präsident Biden hat seinem Partei-Kollegen,

Biden sprach von einem bahnbrechenden Sieg. Warnock war im US-Staat Georgia gegen Amtsinhaberin Loeffler von den Republikanern angetreten. Das Ergebnis einer weiteren entscheidenden Stichwahl in Georgia um einen zweiten Senatssitz steht noch aus. Hier liegt der Demokrat Ossof knapp vor denm Republikaner Perdue. Sollte sich Ossof durchsetzen, hätten die Demokraten nicht nur im Repräsentantenhaus, sondern auch im Senat eine Mehrheit. Der Sieg Bidens bei der Präsidentschaftswahl soll heute von beiden Kammern des US-Kongresses in Washington endgültig bestätigt werden. Die Abstimmung beginnt am Abend unserer Zeit und gilt als Formalie. Mehrere Republikaner haben jedoch Einspruch angekündigt, was den Zeitplan verzögern könnte.

Diese Nachricht wurde am 06.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.