US-Präsident Biden hat ein Verbot zur Förderung von Abtreibungen im Ausland per Dekret aufgehoben.

Die Regierung in Washington hatte zuletzt keine finanziellen Hilfen an ausländische Organisationen gegeben, die Frauen über Schwangerschaftsabbrüche informieren oder sie an Abtreibungskliniken verweisen. Die Regel war in den 1980er Jahren unter dem damaligen republikanischen Präsidenten Reagan eingeführt worden. Die Finanzierungssperre wurde in der Folge von demokratischen Präsidenten aufgehoben - von republikanischen Präsidenten aber immer wieder eingeführt, zuletzt 2017 von Bidens Vorgänger Trump.



Abtreibungen sind in den USA ein umstrittenes Thema. Konservative und christliche Aktivisten wollen Schwangerschaftsabbrüche grundsätzlich verbieten.

