Bei der Präsidentschaftswahl in den USA dauert die Auszählung der Stimmen an.

In mehreren Bundesstaaten wie Michigan, Pennsylvania oder Georgia ist noch nicht sicher, ob Amtsinhaber Trump oder Herausforderer Biden die Mehrzahl der Wählerinnen und Wähler auf sich vereinen. In Wisconsin, wo inzwischen fast alle Stimmen ausgezählt wurden, lag der Kandidat der Demokraten zuletzt mit 49,4 Prozent vor Trump mit 48,8 Prozent. Das Wahlkampfteam der Republikaner sprach von Unregelmäßigkeiten und kündigte an, möglicherweise eine Neuauszählung in dem Bundesstaat zu beantragen. In Maine setzte sich Biden durch. Allerdings stellt Maine nur wenige Wahlleute. Insgesamt liegt Biden bei der Zahl der Wahlleute leicht in Führung. Sein Team zeigte sich zuversichtlich, dass er die für den Sieg erforderliche Zahl von 270 erreichen wird.



Im US-Repräsentantenhaus konnten die Demokraten ihre Mehrheit verteidigen. Im Senat sieht es danach aus, dass die Republikaner weiter die Mehrheit stellen.

