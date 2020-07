Der demokratische Präsidentschaftsbewerber Biden hat Amtsinhaber Trump offen des Rassismus bezichtigt.

Biden wurde bei einem Treffen in New York mit Beschäftigten des Gesundheitswesens zu seiner Meinung dazu gefragt, dass Trump das Corona-Virus meist als "China-Virus" bezeichnet. Biden sagte, es sei "absolut widerlich", wie Trump mit Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe oder nationalen Herkunft umgehe. Kein amtierender Präsident vor ihm habe jemals so agiert. Biden fügte hinzu, es habe schon immer Rassisten gegeben, die versucht hätten, zum amerikanischen Präsidenten gewählt zu werden. Trump sei der erste, der es geschafft habe.



Die leitende Beraterin der Trump-Kampagne, Pierson, nannte Bidens Vorwürfe eine Beleidigung der Intelligenz der schwarzen Wähler. Trump liebe alle Menschen und arbeite hart daran, alle Amerikaner zu stärken.