US-Präsident Joe Biden nimmt per Video an der Münchner Sicherheitskonferenz teil.

Er werde am 19. Februar zu den Teilnehmern sprechen, gaben die Veranstalter und das US-Präsidialamt bekannt. Es wird das erste Mal sein, dass sich Biden seit seiner Amtsübernahme an ein Publikum in Deutschland richtet. Er hatte als Vize-Präsident 2009 und 2015 die Konferenz besucht und dabei Bundeskanzlerin Merkel getroffen. Sie hat dem neuen Präsidenten ein größeres außenpolitisches Engagement Deutschlands versprochen.

Diese Nachricht wurde am 11.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.