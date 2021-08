Der US-Diplomat Burns soll neuer Botschafter seines Landes in China werden.

Präsident Biden nominierte den 65-Jährigen für das Amt, wie das Weiße Haus in Washington mitteilte. Burns blickt auf eine langjährige Karriere im Außenministerium zurück, wo er unter anderem als Staatssekretär arbeitete. Zudem war er US-Botschafter bei der Nato und in Griechenland.



Der ehemalige Stabschef des früheren Präsidenten Obama, Emanuel, soll Botschafter der USA in Japan werden. Zu den beiden Personalien ist noch die Zustimmung des Senats erforderlich. Die Botschaften in Peking und Tokio zählen zu den wichtigsten Auslandsvertretungen der USA. Die Beziehungen zwischen den Vereinigten Staaten und China sind seit geraumer Zeit höchst angespannt.

Diese Nachricht wurde am 21.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.