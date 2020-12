Der designierte US-Präsident Biden hat die indigene Kongressabgeordnete Haaland als Innenministerin nominiert.

Das gab das Übergangs-Team Bidens bekannt. Die "Washington Post" nannte die Entscheidung "historisch" und einen "Wendepunkt in der Beziehung der US-Regierung zu den indigenen Völkern". Sollte Haaland vom Senat bestätigt werden, hätten die USA erstmals eine amerikanische Ureinwohnerin als Ministerin im Kabinett.



In den Verantwortungsbereich des Innenministeriums fallen unter anderem Angelegenheiten mit Bezug zu den Ureinwohnern in den Vereingten Staaten. Es entscheidet zudem über die Ausweisung von Naturschutzgebieten oder darüber, ob Energiegewinnung wie Fracking erlaubt ist.



Für die innere Sicherheit, die in Deutschland beim Innenministerium angesiedelt ist, ist in den USA das Heimatschutzministerium zuständig.

