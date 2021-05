US-Präsident Biden plant für das kommende Haushaltsjahr nach Presseinformationen mit einem Etat in Rekordhöhe.

Wie die "New York Times" und die "Washington Post" übereinstimmend berichten, soll das Budget für 2022 einen Umfang von rund sechs Billionen US-Dollar haben. Damit werde ein Haushaltsdefizit von 1,8 Billionen Dollar einhergehen. Finanziert werden sollen die Pläne neben der Aufnahme neuer Schulden auch durch eine höhere Besteuerung von Unternehmen und Reichen. Neue Initiativen enthält das Papier den Berichten zufolge nicht, sondern liefert vor allem Details bereits angekündigter Pakete wie etwa für Investitionen in die Infrastruktur und einen Ausbau der Sozialleistungen für Familien und Bildung. Der Haushalt muss vom US-Kongress beschlossen werden, daher markiert Bidens Entwurf znächst den Auftakt für noch anstehende parlamentarische Verhandlungen.



Die oppositionellen Republikaner kritisierten die Pläne bereits in einer ersten Reaktion. Die Senatorin Capito erklärte, anscheinend solle in Washington eine Billion der nächsten folgen. An den Finanzmärkten stiegen die Zinsen für US-Staatsanleihen in Erwartung weiterer hoher Schulden erneut.

Diese Nachricht wurde am 27.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.