Der designierte US-Präsident Biden will ein neues Corona-Hilfsprogramm in Höhe von 1,9 Billionen Dollar auflegen.

Darin enthalten seien weitere Direktzahlungen an die Bürger von jeweils 1.400 Dollar, ließ Biden in Washington mitteilen. 440 Milliarden Dollar sollten etwa an kleinere Unternehmen und Kommunen fließen, die besonders von der Pandemie betroffen seien. Zudem seien 160 Milliarden Dollar für Corona-Impfungen, Tests und das Gesundheitspersonal vorgesehen, hieß es weiter. Biden will die Pläne noch ausführlich vorstellen.

Diese Nachricht wurde am 15.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.