US-Präsident Biden strebt an, das umstrittene Gefangenenlager im Marinestützpunkt Guantanamo Bay auf Kuba bis zum Ende seiner Amtszeit schließen zu lassen. Wie eine Sprecherin des Weißen Hauses bestätigte, leitete der Nationale Sicherheitsrat als ersten Schritt eine umfassende Überprüfung ein.

Ein Pentagon-Sprecher teilte mit, Verteidigungsminister Austin unterstütze die Pläne zur Schließung des Lagers. Nach aktuellem Stand hat Guantanamo noch 40 Insassen. Menschenrechtler fordern eine rasche Schließung.



Die Regierung von Präsident Bush hatte das Lager in einer Militärbasis auf Kuba nur wenige Monate nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 eingerichtet. Die USA internierten dort mutmaßliche islamistische Terroristen, die nicht vor Gerichte in den Vereinigten Staaten gestellt werden sollten. Kritiker beklagten eine Misshandlung der Gefangenen.



Dem ehemaligen US-Präsidenten Obama, dessen Vize Biden war, war es in zwei Amtszeiten nicht gelungen, seine Pläne zur Schließung des Gefangenenlagers durchzusetzen.

Diese Nachricht wurde am 13.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.