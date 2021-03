Die US-Regierung unter Präsident Biden hat erste Sanktionen gegen den Iran angekündigt.

Wegen Verstößen gegen die Menschenrechte dürften zwei Mitglieder der iranischen Revolutionsgarde künftig nicht mehr in die USA einreisen, teilte US-Außenminister Blinken in Washington mit. Die beiden Iraner sollen Gefangene misshandelt haben.



Die Beziehungen zwischen den USA und dem Iran sind seit dem Rückzug der USA aus dem internationalen Atomabkommen 2018 unter dem damaligen Präsidenten Trump äußerst angespannt. Biden will das Abkommen mit dem Iran wiederbeleben. Bei der Einhaltung der Menschenrechte will er hingegen Druck auf den Iran ausüben.

Diese Nachricht wurde am 10.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.