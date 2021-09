Die US-Regierung von Präsident Biden hat einen ersten Schritt unternommen, um das umstrittene Abtreibungsgesetz im Bundesstaat Texas zu Fall zu bringen.

Justizminister Garland reichte Klage gegen die Regelung ein, die Abtreibungen in fast allen Fällen - selbst bei Vergewaltigung und Inzest - verbietet. Sie sei mit offener Missachtung der Verfassung erlassen worden, hieß es zur Begründung. Der Klage sieht vor, dass eine Bundesrichter das Gesetz für ungültig erklärt und seine Durchsetzung untersagt. Vor einer Woche hatte das Oberste Gericht in Washington einen Eilantrag abgelehnt. Nach einem knappen Votum von 5 zu 4 Richterstimmen entschied es gegen einen Antrag unter anderem von Abtreibungsanbietern. Biden kritisierte die Gerichts-Entscheidung scharf. Er hatte das Gesetz als "beinah unamerikanisch" bezeichnet.



Der republikanische Gouverneur von Texas, Abbott, hatte das Gesetz "SB8" im Mai unterzeichnet. Es verbietet Abtreibungen, sobald medizinische Fachkräfte Herztätigkeiten beim Fötus feststellen können. Das ist in der Regel um die sechste Woche herum, bevor manche Frauen überhaupt wissen, dass sie schwanger sind.

