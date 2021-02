US-Präsident Biden hat den Senat zur schnellen Verabschiedung des von ihm vorgelegten Konjunkturpakets gegen die Corona-Krise aufgerufen.

Es gebe keine Zeit zu verlieren, sagte Biden im Weißen Haus. Die Menschen im Land hätten schon viel zu lange gelitten. Sein amerikanischer Rettungsplan werde dieses Leid lindern.



Das Paket hat einen Umfang von 1,9 Billionen Dollar. Es sieht Direktzahlungen an die Bürger von jeweils 1.400 Dollar vor. An kleinere Unternehmen und Kommunen sollen insgesamt 440 Milliarden Dollar fließen. Zudem sind 160 Milliarden Dollar für Corona-Impfungen, Tests und das Gesundheitspersonal eingeplant. Das Repräsentantenhaus hat die Vorlage bereits mit knapper Mehrheit gebilligt. Auch zwei Abgeordnete der Demokraten stimmten mit Nein.



Die Republikaner lehnen das Paket als zu umfangreich ab. Der Kongress hatte erst Ende Dezember ein Hilfspaket in Höhe von rund 900 Milliarden Dollar verabschiedet und auch bereits im vergangenen Frühjahr ein umfangreiches Konjunkturpaket beschlossen.

