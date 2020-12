Der künftige US-Präsident Biden hat zu einer nationalen Kraftanstrengung im Kampf gegen den Klimawandel aufgerufen.

Man befinde sich in einer Krise, sagte Biden in Wilmington bei der Vorstellung seines Umwelt- und Klimateams für die künftige Regierungsarbeit. Genauso wie die Nation in der Corona-Pandemie zusammenstehen müsse, gelte das auch beim Klimawandel.



Biden hat den Kampf gegen die Erderwärmung zu einer Priorität erklärt. Er will unter anderem Millionen Gebäude im ganzen Land energetisch sanieren und die Elektromobilität ausbauen. Zudem hat er versprochen, den Weg dafür zu ebnen, dass die Stromerzeugung in den USA bis 2035 frei von CO2-Emissionen ist.



Unter dem noch amtierenden Präsidenten Trump hatten sich die USA aus dem Pariser Klimaabkommen zurückgezogen.

Diese Nachricht wurde am 20.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.