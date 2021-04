In den USA wird die Impfkampagne gegen das Coronavirus noch einmal beschleunigt.

Dort sollen bereits vom 19. April an und damit zwei Wochen früher als bislang vorgesehen alle Erwachsenen das Anrecht auf eine Immunisierung bekommen. Dies kündigte US-Präsident Biden im Weißen Haus in Washington an. Er sagte, die USA hätten bereits jetzt mehr Menschen geimpft als jede andere Nation der Welt. Bislang haben dort 42 Prozent der erwachsenen Bevölkerung mindestens eine Dosis erhalten. Zunächst waren Senioren, Gesundheitspersonal sowie Menschen aus anderen Risikogruppen geimpft worden. Der Kreis der Empänger wurde dann schrittweise ausgeweitet.

Diese Nachricht wurde am 07.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.