Angesichts der anhaltend starken Corona-Pandemie in den USA hat der künftige Präsident Biden die Bürger seines Landes auf harte Zeiten eingeschworen.

Die dunkelsten Tage im Kampf gegen Covid stünden noch bevor, sagte Biden in einer Ansprache vor den Weihnachtsfeiertagen. Er rief die Menschen zu Geduld auf. Es werde noch einige Monate dauern, bis die rund 330 Millionen Menschen in den Vereinigten Staaten gegen Corona geimpft werden könnten. Biden kündigte an, nach seiner Amtseinführung am 20. Januar dem Kongress einen Entwurf für ein weiteres Corona-Hilfspaket vorzulegen. In der vergangenen Nacht hatten die Abgeordneten im Repräsentantenhaus und dem Senat in Washington ein 900 Milliarden Dollar schweres Hilfspaket zur Abfederung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie verabschiedet. Der Einigung war ein monatelanger Streit zwischen den Parteien im Kongress vorausgegangen.

