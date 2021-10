Die USA würden nach den Worten ihres Präsidenten Biden Taiwan im Falle eines chinesischen Angriffs militärisch zu Hilfe eilen.

Dazu sei seine Regierung verpflichtet, sagte Biden bei einer Bürgersprechstunde in der Stadt Baltimore auf die Frage, ob das US-Militär Taiwan gegen China verteidigen würde.



Die Regierung in Peking betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz. Die Spannungen zwischen beiden Ländern hatten zuletzt zugenommen. Chinesische Kampfjets verletzten kürzlich erneut massenhaft den taiwanesischen Luftraum ein. Taiwan kündigte einen Ausbau seiner Landesverteidigung an.

