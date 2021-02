US-Präsident Biden hält vorerst an den Sanktionen gegen den Iran fest.

Er werde die Strafmaßnahmen erst dann aufheben, wenn sich die Führung in Teheran wieder an die Verpflichtungen aus dem internationalen Atomabkommen halte, sagte Biden dem Fernsehender CBS. Wolle der Iran die Vereinigten Staaten zurück an den Verhandlungstisch holen, müsse zunächst die Anreicherung von Uran gestoppt werden. Das Abkommen aus dem Jahr 2015 soll den Iran am Bau von Kernwaffen hindern. Bidens Vorgänger Trump hatte die Vereinbarung jedoch 2018 einseitig aufgekündigt und anschließend Wirtschaftssanktionen gegen Teheran in Kraft gesetzt. Daraufhin zog sich auch der Iran schrittweise aus dem Abkommen zurück und begann mit einer verstärkten Anreicherung von Uran.



Erst kürzlich hatte Teheran seinerseits gefordert, dass die USA den ersten Schritt für eine Wiederannäherung unternehmen und zunächst die Strafmaßnahmen aufheben.

07.02.2021