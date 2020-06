Der demokratische US-Präsidentschaftsbeweber Biden hat sich mit der Familie des bei einem Polizeieinsatz getöteten George Floyd getroffen und den Angehörigen sein Beileid ausgesprochen.

Biden sagte anschließend dem Sender CBS, die derzeitigen Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt seien ein Wendepunkt in der amerikanischen Geschichte, was die Bürgerrechte angehe. Floyd wird heute in Houston beigesetzt. Sein Tod durch einen Polizeieinsatz am 25. Mai in der Stadt Minneapolis hatte weltweit Proteste gegen Rassismus ausgelöst.



Die Demokraten im Repräsentantenhaus legten gestern einen Gesetzentwurf gegen Polizeigewalt vor, der unter anderem die juristische Verfolgung von polizeilichem Fehlverhalten erleichtern soll. US-Präsident Trump lehnte den Entwurf allerdings umgehend ab. Eine Sprecherin erklärte, die Gesetzesinitiative enthalte aus Sicht des Präsidenten inakzeptable Punkte. Trump prüfe aber mehrere andere Vorschläge.