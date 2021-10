US-Präsident Biden hat nach parteiinternem Widerstand sein geplantes großes Sozial- und Klimapaket um die Hälfte gekürzt. Die Maßnahmen umfassen nun ein Budget von 1,75 Billionen Dollar; ursprünglich waren 3,5 Billionen geplant.

Biden warb in einer Rede im Weißen Haus in Washington dennoch für das Vorhaben: Er sprach von "historischen Investitionen" in das Land. Das Paket sei außerdem vollständig gegenfinanziert und werde nicht zu neuen Schulden führen. Vorgesehen sind unter anderem ein Ausbau von Kinderbetreuung, Altenpflege und der gesetzlichen Krankenversicherung sowie Steuersenkungen für Familien und Geringverdiener. 555 Milliarden Dollar sind für den Klimaschutz eingeplant.



Bislang wurden die Maßnahmen allerdings nicht nur von den oppositionellen Republikanern als zu teuer abgelehnt, sondern auch von einer Senatorin und einem Senator der Demokraten. Die Partei verfügt im Senat nur über eine dünne Mehrheit und kann sich keine Abweichler leisten. Neben dem Sozial- und Klimaschutzprogramm will Biden auch ein Infrastrukturpaket im Umfang von 1,2 Billionen Dollar durch den Kongress bekommen. Dieses wird derzeit von Abgeordneten des linken Parteiflügels der Demokraten blockiert.

Diese Nachricht wurde am 29.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.