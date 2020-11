In den USA hat sich das Team des demokratischen Präsidentschaftskandidaten Biden zuversichtlich gezeigt, dass dieser die Wahl gewinnen wird.

Bidens Wahlkampfmanagerin erklärte, man rechne damit, dass dieser noch heute die erforderliche Zahl von 270 Wahlleuten erreichen werde. Amtsinhaber Trump zweifelte unterdessen erneut die Rechtmäßigkeit der Stimmauszählungen an. Auf Twitter sprach er von "Überraschungs-Wahlzetteln" zugunsten Bidens, die plötzlich aufgetaucht seien. Zuvor hatte er bereits angekündigt, die Auszählung von Briefwahlstimmen gerichtlich stoppen zu lassen. Bidens Team stellte klar, dass man bereit sei, auch juristisch um den Wahlsieg zu kämpfen.



Noch ist nicht klar, wer die Wahl für sich entscheiden wird. In mehreren Bundesstaaten wird noch ausgezählt, unter anderem in Michigan, Wisconsin und Pennsylvania. Im US-Repräsentantenhaus bleiben die Demokraten stärkste Kraft. Im Senat ist noch offen, welche Partei künftig die meisten Sitze inne hat.

