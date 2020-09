US-Präsidentschaftskandidat Biden hat die Familie des in Kenosha durch Polizeischüsse schwer verletzten Afroamerikaners Jacob Blake gesprochen.

Das Treffen habe am Flughafen von Milwaukee unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden, teilte ein Sprecher mit. Dabei habe Biden auch ein Telefonat mit dem Verletzten geführt. Anschließend stand ein Aufenthalt des demokratischen Politikers im nahegelegenen Kenosha auf dem Programm. Ein weißer Polizist hatte Blake am 23. August in der Stadt im Bundesstaat Wisconsin durch sieben Schüsse in den Rücken schwer verletzt. Der erneute Fall von Polizeigewalt gegen einen Afroamerikaner löste Demonstrationen aus, die teilweise in Gewalt ausarteten.



US-Präsident Trump hatte Kenosha am Dienstag besucht und sich demonstrativ auf die Seite der Polizei gestellt. Blakes Familie traf er nicht.