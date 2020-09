Angesichts der Unruhen in mehreren Städten der USA hat der Präsidentschaftsbewerber der Demokraten, Biden, Amtsinhaber Trump für die Ausschreitungen verantwortlich gemacht.

Trump könne die Gewalt nicht stoppen, weil er sie jahrelang geschürt habe, sagte Biden in Pittsburgh. Der US-Präsident vergifte die Demokratie und die Werte der Nation. Biden wandte sich entschieden gegen jede Gewalt. Unruhen, Plünderungen und Brandstiftungen seien keine Proteste, sondern Straftaten, die verfolgt werden müssten.

"Den Fehdehandschuh aufgenommen"

Unser USA-Korrespondent Thilo Kößler berichtete (Audio-Link), Biden habe den Fehdehandschuh aufgenommen, den Trump ihm seit Tagen unter die Nase halte. Biden habe sich energisch gegen das von Trump verbreitete Narrativ gewehrt, er spreche sich nicht gegen die Gewalt auf den Straßen amerikanischer Städte aus.



Zuletzt war in Portland ein Anhänger einer rechtsgerichteten Gruppe getötet worden. In der Stadt Kenosha starben zwei Menschen, als ein 17-jähriges Mitglied einer selbsternannten Bürgermiliz mit einem Sturmgewehr auf Demonstranten schoss. Trump nahm den Mann in Schutz. Dieser sei in großer Not gewesen und wäre wahrscheinlich getötet worden, sagte er. Trump wird heute in Kenosha erwartet.