Der frühere US-Präsident Trump sollte nach Ansicht seines Nachfolgers Biden keinen Zugang mehr zu vertraulichen Geheimdienstinformationen bekommen.

Als Grund gab Biden in einem Interview mit dem Sender CBS das - so wörtlich - "unberechenbare Verhalten" von Trump an. Es sei zu befürchten, dass er versehentlich sensible Informationen ausplaudere. Traditionell erhalten ehemalige Präsidenten auch nach dem Ausscheiden aus dem Amt weiterhin Briefings.



Trumps Umgang mit Geheimdienstmitteilungen hatte schon während seiner Amtszeit für Unruhe gesorgt. Im Mai 2017 soll er etwa bei einem Treffen mit dem russischen Außenminister Lawrow im Weißen Haus streng geheime Informationen preisgegeben haben.

Diese Nachricht wurde am 06.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.