Der Demokrat Biden hat die US-Vorwahlen in den Bundesstaaten Indiana, Rhode Island, Maryland, New Mexico, Montana und Pennsylvania gewonnen.

Bei den Republikanern konnte sich der amtierende Präsident Trump durchsetzen. Biden entschied außerdem die Vorwahl in South Dakota für sich. Um offiziell die Nominierung der Demokraten zu erreichen, benötigt er insgesamt 1.991 Delegiertenstimmen; derzeit kann er 1.876 Stimmen auf sich vereinen. Die Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten findet am 3. November statt.