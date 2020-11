Der designierte US-Präsident Biden hat seine Landsleute in einer Ansprache vor dem amerikanischen Erntedankfest Thanksgiving zur Geschlossenheit aufgerufen.

Vor allem im Kampf gegen die Corona-Pandemie sei eine Zusammenarbeit aller das Gebot der Stunde, sagte Biden in seiner Heimatstadt Wilmington. Viele Amerikaner seien des Themas bereits müde. Man müsse sich mit neuer Entschlossenheit wappnen. In seiner Rede kritisierte Biden indirekt auch Amtsinhaber Trump wegen dessen Anzweiflung des Wahlergebnisses. Er sagte, die Demokratie in den USA sei in diesem Jahr auf die Probe gestellt worden. In Amerika gebe es faire und freie Wahlen, deren Ergebnis man akzeptiere. Trump hielt an seiner nicht belegten Darstellung fest, bei der Präsidentenwahl gewonnen zu haben.

