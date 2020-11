In den USA haben viele Menschen den Wahlsieg des designierten Präsidenten Biden gefeiert. In New York, Washington, Philadelphia und anderen Städten tanzten Bürger auf den Straßen, es brachen Hupkonzerte aus. An der Nordseite des Weißen Hauses feierten Tausende Menschen.

In seiner Siegesrede in Wilmington im Bundestaat Delaware sagte Biden, er strebe danach, nicht zu spalten, sondern zu einen. Die Anhänger des unterlegenen Präsidenten Trump bat er, ihm eine Chance zu geben, um gemeinsam für ein besseres Amerika zu arbeiten. Biden kündigte an, am Montag einen Expertenrat zur Eindämmung der Corona-Pandemie vorzustellen. Er werde im Kampf gegen das Virus keine Mühe scheuen. Führende Wissenschaftler würden ihm helfen, einen Aktionsplan zu entwickeln, der ab dem Tag seiner Amtseinführung am 20. Januar umgesetzt werden könne.



Die gewählte Vizepräsidentin Harris sprach in ihrer Rede von einer Zeitenwende. Die 56-Jährige wird die erste Frau und Schwarze in dem Amt.

