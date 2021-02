US-Präsident Biden hat mit der Unterzeichnung von drei Dekreten seine Abkehr von der Einwanderungspolitik seines Vorgängers Trump fortgesetzt.

Biden setzte unter anderem eine Arbeitsgruppe zur Zusammenführung von Migrantenfamilien ein, die an der Grenze zu Mexiko getrennt worden waren. Mit weiteren Verfügungen will der Präsident eine Einbürgerung von in den USA lebenden Migranten erleichtern und Fluchtursachen in Zentralamerika eindämmen. Biden sagte, die von Trump betriebene Einwanderungspolitik habe im Widerspruch zum Charakter und der Sicherheit der Vereinigten Staaten gestanden. Im Zuge des verschärften Vorgehens waren hunderte an der Grenze aufgegriffene Kinder von ihren Eltern getrennt worden.



Der US-Senat bestätigte unterdessen den in Kuba geborenen politiker Mayorkas als neuen Heimatschutzminister.

