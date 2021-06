US-Präsident Biden hat das Gesetz zur Einführung eines neuen Nationalfeiertags unterzeichnet, mit dem an das Ende der Sklaverei in seinem Land erinnert wird.

Biden sagte in Washington, Amerika gedenke künftig am 19. Juni des Schandflecks der Sklaverei und deren furchtbaren Auswirkungen. Der Gesetzentwurf war gestern mit breiter Mehrheit vom Repräsentantenhaus verabschiedet worden. Der offfizielle Name lautet "Juneteenth National Independence Day".



Die meisten Bundesstaaten erkennen den 19. Juni bereits als Feiertag an oder haben an dem Tag ein offizielles Gedenken. Am 19. Juni 1865 informierte ein General der Unionstruppen in Texas eine Gruppe versklavter Menschen darüber, dass sie frei seien.

Diese Nachricht wurde am 18.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.