US-Präsident Biden hat weitere Entscheidungen der Regierung Trump rückgängig gemacht.

So verlängerte Biden unter anderem die corona-bedingten Einreiseverbote in die USA. Gemäß einer Anordnung Trumps hätten diese eigentlich ab morgen gelockert werden sollen. Das Weiße Haus nannte als Begründung die neuen Mutationen des Virus. Konkret sind Einreisen von Nicht-US-Bürgern untersagt, die sich in den vergangenen 14 Tagen in den EU-Schengenstaaten, in Großbritannien, Irland, Brasilien oder Südafrika aufgehalten haben.



Außerdem unterzeichnete Biden ein Dekret, durch das das Transgender-Verbot in den Streitkräften aufgehoben wird. Das Weiße Haus erklärte, die Geschlechtsidentität dürfe niemanden daran hindern, in der Armee zu dienen. Nach Schätzungen des Pentagons dienen rund 9.000 Menschen in den Streitkräften, die sich als Transgender bezeichnen. Insgesamt hat das US-Militär eine Truppenstärke von mehr als 1,3 Millionen.

Diese Nachricht wurde am 25.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.