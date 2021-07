Nach dem Hackerangriff auf Hunderte Unternehmen in den USA und Europa hat US-Präsident Biden ausweichend auf die Frage nach einer möglichen Verantwortung Russlands reagiert.

Biden sagte im US-Bundesstaat Michigan, seine Regierung sei sich in dieser Frage noch nicht sicher. Er habe die Geheimdienste mit einer Untersuchung des Vorfalls beauftragt. - Die USA haben wiederholt russische Hacker für Angriffe verantwortlich gemacht, Moskau wies das stets zurück.



Von der Cyberattacke auf eine Software des Anbieters Kaseya waren rund 200 US-Unternehmen betroffen. Schäden gab es auch in Europa. Eine schwedische Supermarktkette schloss gestern 800 Filialen wegen blockierter Kassensysteme.



In letzter Zeit sind einige ähnliche Angriffe bekannt geworden. Dabei werden Daten auf Computern verschlüsselt, für die Freigabe wird meist Lösegeld verlangt. Zuletzt erpressten Hacker auf diese Weise elf Millionen Dollar vom Fleischkonzern JBS.

Diese Nachricht wurde am 04.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.