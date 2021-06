US-Präsident Biden hat Afghanistan weitere Unterstützung auch nach dem Abzug der amerikanischen Truppen zugesichert.

Die Partnerschaft zwischen beiden Ländern ende nicht, erklärte Biden bei einem Treffen mit seinem Kollegen Ghani im Weißen Haus in Washington. Dabei gehe es sowohl um Hilfen für die afghanische Regierungstruppen als auch um wirtschaftliche und politische Unterstützung.



Die Regierung in Kabul ist in den vergangenen Wochen unter massiven Druck der radikal-islamischen Taliban geraten. Diese hatten mit dem Beginn des offiziellen Abzugs der internationalen Truppen am 1. Mai mehrere Offensiven in Afghanistan gestartet.

Diese Nachricht wurde am 26.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.