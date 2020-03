Der demokratische US-Präsidentschaftsbewerber Biden will im Fall eines Wahlsieges eine Frau zu seiner Stellvertreterin ernennen.

Das sagte der frühere Vizepräsident in einer Fernsedebatte mit seinem parteiinternen Rivalen Sanders. Einen Namen nannte er nicht. Doch gebe es eine Reihe von Frauen, die dazu qualifiziert seien. Sanders erklärte, er werde wahrscheinlich eine Frau als Stellvertreterin auswählen. - Der republikanische Amtsinhaber Trump tritt erneut mit Vizepräsident Pence an.



In der Fernsehdebatte kritisierten Biden und Sanders Trumps Umgang mit dem Coronavirus und sprachen sich für Wirtschaftshilfen für jene Amerikaner aus, die unter der Pandemie litten.