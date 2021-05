US-Präsident Biden hat eine geplante Wahlrechtsänderung im Bundesstaat Texas als Angriff auf die Demokratie bezeichnet.

Der Gesetzentwurf sei diskriminierend, weil von ihm in unverhältnismäßiger Weise Afroamerikaner und andere Nicht-Weiße betroffen seien, sagte Biden in Washington. Texas schließe sich mit dem Gesetzentwurf den Bundesstaaten Georgia und Florida an, die ebenfalls das "heilige Recht zu wählen" begrenzen wollten.



Die Wahlrechtsänderungen im von den Republikanern regierten Texas sehen unter anderem ein Verbot des sogenannten Drive-in-Wählens, eine Begrenzung der Briefwahl-Möglichkeiten sowie kürzere Öffnungszeiten von Wahllokalen vor. Ähnlich ist es in den beiden anderen Bundesstaaten. Die Republikaner argumentieren, dass Wahlen dadurch sicherer gegen Betrug würden. Kritiker sehen darin dagegen den Versuch, Nicht-Weißen die Stimmabgabe zu erschweren, die häufig den Demokraten Bidens nahestehen.

Diese Nachricht wurde am 30.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.