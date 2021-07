US-Präsident Biden hat empört auf eine Hakenkreuz-Schmiererei im Außenministerium in Washington reagiert.

Antisemitismus habe keinen Platz in den Ministerien, in der Regierung oder irgendwo auf der Welt, schrieb Biden auf Twitter. Auch Außenminister Blinken verurteilte den Vorfall. Das in die Wand eines Aufzuges geritzte Hakenkreuz war zu Wochenbeginn entdeckt worden. In der Nähe des Aufzugs befindet sich das vakante Büro des Beauftragten für die Beobachtung und Bekämpfung von Antisemitismus.



Nach Angaben der Anti-Defamation League wurden in den USA im vergangenen Jahr 2.024 antisemitische Vorfälle registriert. Das sei die dritthöchste Zahl seit Beginn der Zählung im Jahr 1979, hieß es.

