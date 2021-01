In der US-Hauptstadt Washington beginnt in einer Stunde die Zeremonie zur Amtseinführung des neuen Präsidenten Biden.

Die Vereidigung vor dem Kapitol findet nach dessen Erstürmung am 6. Januar unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt. Biden wird der 46. Präsident der Vereinigten Staaten. Am Nachmittag besuchten er und seine designierte Stellvertreterin Harris gemeinsam einen Gottesdienst.



Der bisherige Präsident Trump bleibt der Amtseinführung entgegen der Tradition fern. Er hinterließ Biden lediglich einen Zettel im Oval Office, über dessen Inhalt nichts mitgeteilt wurde. Trump hat das Weiße Haus inzwischen verlassen. Er und die First Lady Melania flogen mit der Präsidentenmaschine "Air Force One" zu Trumps Anwesen im Bundesstaat Florida.



Bundespräsident Steinmeier nannte Bidens Amtsantritt einen "guten Tag für die Demokratie". Bundesaußenminister Maas äußerte im SWR die Hoffnung, dass die USA unter dem neuen Präsidenten auch in das internationale Atomabkommen mit dem Iran zurückkehren. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen erklärte, nach vier langen Jahren habe Europa einen Freund im Weißen Haus.

Diese Nachricht wurde am 20.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.