Inmitten des Rückzugs amerikanischer Truppen aus Afghanistan will US-Präsident Biden seinen afghanischen Amtskollegen Ghani in Washington empfangen.

Biden erwarte Ghani und den Chef des Rates für nationale Aussöhnung, Abdullah, am Freitag im Weißen Haus, teilte das Präsidialamt mit. Der Besuch der beiden Politiker unterstreiche die fortdauernde Partnerschaft beider Länder. Die USA wollen mit dem Truppenabzug aus Afghanistan bis zum 11. September ihren bisher längsten Kriegseinsatz beenden.



Die afghanische Regierung und die radikal-islamischen Taliban führen derzeit Friedensverhandlungen in Katar. Diese kamen zuletzt allerdings nur stockend voran, während die Gewalt in Afghanistan stark zugenommen hat.

Diese Nachricht wurde am 20.06.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.