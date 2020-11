Außenminister im Kabinett des designierten US-Präsidenten Biden soll Medienberichten zufolge der Diplomat Antony Blinken werden.

Nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg will Biden die Personalie am Dienstag verkünden. Auch die New York Times und Reuters berichten unter Berufung auf eigene Quellen, Blinken sei die wahrscheinlichste Wahl. Eine offizielle Bestätigung gibt es nicht.



Blinken hat Biden während seines Wahlkampfs in außenpolitischen Fragen beraten. Von 2013 bis 2015 war er stellvertretender Nationaler Sicherheitsberater unter dem damaligen US-Präsidenten Obama und von 2015 bis 2017 war er Stellvertreter von Außenminister Kerry.

Diese Nachricht wurde am 23.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.