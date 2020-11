Der gewählte US-Präsident Biden hat den globalen Führungsanspruch der Vereinigten Staaten betont.

Bei der Vorstellung seiner außen- und sicherheitspolitischen Regierungsmannschaft sagte Biden in seiner Heimatstadt Wilmington, sein Land sei bereit, die Welt anzuführen und sich nicht von ihr zurückzuziehen. Mit seinem Team wolle er die globale und moralische Führungsrolle Amerikas wiederherstellen. Seinen internationalen Partnern stellte Biden eine enge Zusammenarbeit in Aussicht. Die USA seien am stärksten, wenn sie mit ihren Verbündeten zusammenarbeiteten, sagte der 78-Jährige. Biden distanzierte sich damit deutlich von der Politik des abgewählten Amtsinhabers Trump.



Am 20. Januar soll Biden als neuer US-Präsident vereidigt werden.

