In den USA hat der demokratische Präsidentschaftskandidat Biden für den Fall seines Wahlsiegs die Prüfung einer umfassenden Justizreform angekündigt.

Er sagte dem Fernsehsender CBS, er wolle eine Kommission aus Demokraten, Republikanern und Experten für Verfassungsrecht ein halbes Jahr lang über Empfehlungen beraten lassen.

Hintergrund ist der Konflikt um die Nachfolge der im September verstorbenen Verfassungsrichterin Ginsburg. Die Republikaner von Präsident Trump wollen die Stelle am Supreme Court noch vor der Präsidentschaftswahl am 3. November mit der als besonders konservativ geltenden Bundesrichterin Barrett besetzen.



Bei den Demokraten wurden daraufhin Forderungen laut, nach einem möglichen Sieg Bidens den Obersten Gerichtshof zu vergrößern, um einer jahrelangen Dominanz konservativer Richter entggenzuwirken. Einen solchen Schritt als Einzelmaßnahme lehnte Biden in dem CBS-Interview allerdings ab.

