Der künftige US-Präsident Biden hat in einer Fernsehansprache für sein geplantes Corona-Hilfspaket von 1,9 Billionen Dollar geworben.

Millionen von Amerikanern hätten durch die Pandemie ohne eigenes Verschulden die Würde und den Respekt verloren, die mit einem Job und einem Gehaltsscheck einhergingen, erklärte Biden. Die Gesundheit der Nation stehe auf dem Spiel. Es müsse jetzt gehandelt werden. In dem Programm sind weitere Direktzahlungen an die Bürger von jeweils 1.400 Dollar enthalten. 440 Milliarden Dollar sollen etwa an kleinere Unternehmen und Kommunen fließen, die besonders von der Pandemie betroffen sind. Zudem sind 160 Milliarden Dollar für Corona-Impfungen, Tests und das Gesundheitspersonal vorgesehen.



Am 20. Januar löst der Demokrat Biden den Republikaner Trump als US-Präsident ab. Trumps Partei-Kollege, US-Vizepräsident Pence, sicherte Biden eine würdige Amtsübergabe zu.

Diese Nachricht wurde am 15.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.