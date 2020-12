Der designierte US-Präsident Biden hat der Regierung seines Vorgängers Trump vorgeworfen, die Amtsübergabe weiterhin zu blockieren.

Bei zentralen Angelegenheiten der nationalen Sicherheit bekomme sein Team nach wie vor nicht alle notwendigen Informationen, beklagte Biden in einer Ansprache in seiner Heimatstadt Wilmington. Dies sei verantwortungslos. Besonders das Verteidigungsministerium lege ihm Steine in den Weg, erklärte der US-Demokrat. Das Pentagon wies die Vorwürfe zurück.



Amtsinhaber Trump hatte die Präsidentschaftswahl Anfang November gegen Biden verloren. Er weigert sich aber, seine Niederlage einzugestehen.

