Die Corona-Pandemie hat auch die Endphase des Präsidentschaftswahlkampfs in den USA bestimmt.

Der Herausforderer Biden warf Amtsinhaber Trump Versagen im Kampf gegen das Virus vor. Bei einem Wahlkampfauftritt in Cleveland im Bundesstaat Ohio machte er Trump für die hohe Zahl an Toten und Neuinfektionen verantwortlich. Nur mit einem Sieg über Trump könne die Pandemie eingedämmt werden, sagte Biden. Trump hingegen warnte davor, dass die USA unter einem Präsidenten Biden ein Hort - so wörtlich - brandschatzender Linksradikaler werden könnte.



Anhänger des US-Präsidenten richteten auf einer Brücke vor New York mit ihren Autos ein Verkehrschaos an, auch in New Jersey kam es zu einem kilometerlangen Stau. In Texas war ein Wahlkampf-Bus Bidens während der Fahrt von Fahrzeugen bedrängt worden, die mit Trump-Flaggen bestückt waren.



Die ersten Wahllokale in den Vereinigten Staaten öfnen morgen um 12 Uhr unserer Zeit. Mehr als 96 Millionen US-Bürger haben bereits von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, ihre Stimme vorzeitig oder per Briefwahl abzugeben.

