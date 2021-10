US-Präsident Biden ist zu einer mehrtägigen Europa-Reise aufgebrochen.

Der katholische Staatschef wird heute im Vatikan von Papst Franziskus zu einer Audienz empfangen. Anschließend will er Gespräche mit der italienischen Regierung führen. Von morgen an will Biden am zweitägigen G-20-Gipfel der großen Industrie- und Schwellenländer teilnehmen. Dann soll es auch ein bilaterales Treffen mit dem französischen Präsidenten Macron geben. Das Verhältnis zwischen beiden Staaten ist derzeit angespannt, weil die USA im September ohne Absprache einen Sicherheitspakt mit Australien und Großbritannien im Indopazifik ins Leben riefen. Dabei wurde ein geplantes U-Boot-Geschäft zwischen Frankreich und Australien abgesagt. Am Montag wird Biden dann im schottischen Glasgow beim Weltklimagipfel erwartet. Es ist erst Bidens zweite Auslandsreise seit seinem Amtsantritt im Januar.

Diese Nachricht wurde am 29.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.