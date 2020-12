Der designierte US-Präsident Biden will die Handelspolitik gegenüber China nach seinem Amtsantritt nicht sofort ändern.

Er sagte der New York Times, das zuletzt geschlossene Abkommen zwischen Peking und Washington werde er zunächst nicht antasten. Auch beim Thema Zölle plant Biden nach eigener Aussage keine sofortigen Schritte. Er kündigte an, erst einmal die China-Politik in Abstimmung mit den wichtigsten Verbündeten zu überprüfen.



Biden warf China "missbräuchliche Praktiken" vor. Er sprach von Diebstahl geistigen Eigentums, Dumping und illegalen Subventionen an Unternehmen.

