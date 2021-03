Der US-Kongress hat das Corona-Hilfspaket von Präsident Biden endgültig gebilligt.

Im Repräsentantenhaus stimmte eine Mehrheit der Abgeordneten für die Maßnahmen im Umfang von 1,9 Billionen Dollar. Biden will das Gesetz am Freitag unterschreiben und damit in Kraft setzen. Zuvor hatte der Senat das Paket gebilligt.



Der Umfang des Maßnahmenbündels entspricht fast zehn Prozent der US-Wirtschaftsleistung. Es sieht unter anderem Direktzahlungen für die meisten Steuerzahler in Höhe von 1.400 Dollar vor. Zudem soll es Hilfen für Coronavirus-Tests, die Impfkampagne, Schulöffnungen und Mittel für Bundesstaaten und Kommunen in Finanznöten geben.

10.03.2021